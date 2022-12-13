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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:04

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 649,7 млн человек

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро вторника достигло 649 703 433, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 654 547 человек.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.

Количество инфицированных и скончавшихся от последствий заражения составило:

США - 99 470 198 и 1 084 651.

Индия - 44 676 318 и 530 658.

Франция - 38 717 933 и 160 913.

Бразилия - 35 643 770 и 691 015.

Германия - 36 812 671 и 159 177.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро воскресенья составил 854,5. В США на 1 млн жителей скончались 3 315 человек, в Индии - 377, во Франции - 2 438, в Бразилии - 3 209, в Германии - 1 898.

Хроника 09 января 2020 года – 13 декабря 2022 годаПандемия коронавируса
Университет Джонса Хопкинса США Индия Бразилия Франция Германия
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