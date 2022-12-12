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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:18

В Иране казнили уже двух участников массовых акций протеста

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Участник беспорядков в Иране Маджидреза Рахнавард признан судом виновным в убийстве двух сотрудников сил безопасности и в понедельник утром публично казнен через повешение в городе Мешхеде на северо-западе страны, сообщили иранские СМИ.

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Они напоминают, что 8 декабря в Иране был приведен в исполнение первый смертный приговор в отношении участника беспорядков Мохсена Шекари, которого обвинили в вооружённом нападении на сотрудников сил безопасности и блокировании дорожного движения в Тегеране.

Массовые протесты начались в Иране в середине сентября после смерти Махсы Амини, молодой женщины, которую сотрудники полиции нравов задержали у станции метро в Тегеране за неправильное ношение хиджаба. Через несколько дней после задержания она скончалась.

За время волнений, согласно официальным данным иранских властей, погибли более 200 человек.

Совет ЕС на уровне глав МИД на заседании в понедельник в качестве одного из центральных вопросов рассмотрит развитие событий в Иране.

Высокопоставленный чиновник ЕС, информируя на условии анонимности журналистов о повестке министерского совещания, подтвердил, что главы МИД стран ЕС могут принять очередной пакет санкций в отношении Тегерана.

Иран
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