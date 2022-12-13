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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:58

В Тегеране к тюремному заключению за участие в протестах приговорены 400 человек

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Судебные власти в Тегеране приговорили к тюремным срокам 400 человек, которые участвовали в акциях протеста, продолжающихся в Иране несколько месяцев, сообщают ближневосточные СМИ.

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"На слушаниях по делу о беспорядках в провинции Тегеран 160 человек заключены на срок от пяти до 10 лет, 80 человек – от двух до пяти, еще 160 получили срок до двух лет", - сказал генеральный прокурор Тегерана Али Алкаси Мехр.

В Иране за последнюю неделю казнили двух человек за участие в беспорядках и нападение на сотрудников сил безопасности.

Президент Ирана Ибрагим Раиси ранее заявил, что власти найдут и накажут участников беспорядков, действия которых привели к гибели сотрудников служб безопасности. По словам Раиси, страны Запада, поддерживающие акции протеста, попытались подорвать общественный строй Ирана при помощи "новой комбинированной войны", но иранский народ смог выстоять.

Массовые протесты начались в Иране осенью после смерти Махсы Амини, молодой женщины, которую в сентябре у одной из станций метро в Тегеране задержали сотрудники полиции нравов за неправильное ношение хиджаба. Через несколько дней после задержания она скончалась.

За время протестов, согласно официальным данным иранских властей, погибли более 200 человек.

Иран Тегеран
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