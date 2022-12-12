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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:04

ЕС расширил санкции против разработчиков баллистических ракет в КНДР

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Совет ЕС ввел санкции пртив восьми физических и четырех юридических лиц, причастных к разработке баллистических ракет в КНДР.

"В свете продолжающейся разработки баллистических ракет Корейской Народно-Демократической Республикой в нарушение соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, Совет сегодня принял решение добавить восемь физических и четыре юридических лица в список подпадающих под ограничительные меры ЕС", - говорится в коммюнике совета, опубликованном в Брюсселе.

Новые санкции нацелены против тех, кто занимается, финансирует или оказывает поддержку программам КНДР, связанным с ядерным оружием и баллистическими ракетами.

Ограничительные меры ЕС теперь применяются в общей сложности к 73 физическим и 17 юридическим лицам Северной Кореи. Они включают замораживание активов, запрет на поездки в ЕС и запрет на предоставление средств или экономических ресурсов лицам, включенным в список. Кроме того, ЕС применил все соответствующие резолюции СБ ООН, которые налагают санкции в отношении 80 лиц и 75 организаций.

"ЕС осуждает значительное увеличение незаконных запусков ракет КНДР и непрекращающийся подрыв с ее стороны глобального режима нераспространения. ЕС призывает КНДР соблюдать свои обязательства по международному праву и возобновить диалог с соответствующими сторонами", - говорится в коммюнике Совета ЕС.

Евросоюз КНДР Совет ЕС СБ ООН
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