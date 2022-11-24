Сестра лидера КНДР раскритиковала руководство Южной Кореи за разговоры о введении санкций

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Е Чжон раскритиковала администрацию президента Южной Кореи Юн Сок Еля за то, что она грозится ввести санкции в отношении КНДР, сообщает ЦТАК.

"Как только США заговорили о своих "персональных санкциях" против КНДР, Южная Корея повторила то, что сказали первые", - говорится в заявлении Ким Е Чжон, опубликованном ЦТАК.

"Это отвратительное поведение еще яснее показывает, что южнокорейская группировка является "верным псом" и марионеткой США", - добавила она.

Ким Е Чжон выразила недоумение, почему южнокорейские граждане допускают власть Юн Сок Еля, который "продолжает создавать опасную ситуацию".

По ее словам, при предыдущем президенте Мун Чжэ Ине Южная Корея не была мишенью КНДР.

Сестра северокорейского лидера предупредила: "Чем отчаяннее цепляются США и южнокорейские приспешники за санкции и нажим в отношении нас, тем сильнее становятся наши ненависть и гнев".

"Если они думают, что могут избежать нынешней опасной ситуации с помощью "санкций", они, должно быть, не знают, как жить в мире и комфорте", - добавила она.

Ранее на этой неделе министерство иностранных дел Южной Кореи заявило, что рассматривает возможность введения независимых санкций в ответ на провокации Севера.

По оценкам министерства обороны Японии, в этом году КНДР производила запуск ракет 34 раза. 10 раз были запущены межконтинентальные баллистические ракеты.