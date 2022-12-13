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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:04

Хакеры группы LockBit совершили кибератаку на департамент финансов Калифорнии

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Финансовый департамент американского штата Калифорния подвергся атаке хакеров группы LockBit, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, хакерская группа украла 76 ГБ данных, включая IT и финансовые документы, конфиденциальные данные и сведения о внутренних разбирательствах в структуре.

Отмечается, что LockBit затребовала выкуп, который департамент должен выплатить до 24 декабря. В противном случае хакеры обещают обнародовать украденные данные.

"Хотя мы не можем комментировать специфику продолжающегося расследования, мы можем поделиться тем, что никакие государственные средства не были скомпрометированы, и министерство финансов продолжает свою работу по подготовке бюджета губернатора, который будет опубликован в следующем месяце", - цитирует агентство заявление центра кибербезопасности Калифорнии.

Центр кибербезопасности сообщил, что атака была "предварительно выявлена благодаря координации с партнерами по государственной и федеральной безопасности".

По данным Министерства юстиции США, с января 2020 года жертвами хакеров группы LockBit стали по меньшей мере 1 тыс. физических и юридических лиц.

Уточняется, что вымогатели выдвигали требования о выкупе на сумму не менее $100 млн и получили десятки миллионов в виде реальных выкупов.

США Калифорния LockBit
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