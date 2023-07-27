Индия осудила практику Китая по выдаче особых виз жителям спорной территории

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Индия выразила протест в связи с тем, что Пекин продолжает выдавать специальные визы жителям индийского штата Аруначал-Прадеш на северо-востоке Индии, который Китай считает частью входящих в его состав территорий южного Тибета, сообщает AP.

"Это недопустимо, и мы выразили решительный протест китайской стороне, вновь заявив о нашей позиции по данному вопросу. Индия оставляет за собой право соответствующим образом ответить на действия Китая", - заявил представитель МИД Индии Ариндам Багчи.

Трем членам индийской спортивной команды, которые должны были отправиться на международную Универсиаду, ранее на этой неделе посольство Китая в Дели отказалось выдать стандартные визы. Вместо этого спортсмены получили особые визы, которые Китай выдает жителям Аруначал-Прадеша.

Для Индии это проблема, поскольку, если она отправит в Китай спортсменов с отдельной визой, это будет означать, что она признала право Китая на спорную территорию, отмечает АР.

Индийские власти призвали спортсменов, даже тех, кто получили обычные визы, отложить поездку в китайский город Чэнду, где должна состояться Универсиада.

Штат Аруначал-Прадеш был образован после китайско-индийского пограничного конфликта в 1962 году.

Индия с 1960-х годов оспаривает китайский суверенитет над 38 тысячами кв. км в районе индийского штата Джамму и Кашмир, а КНР, в свою очередь, претендует на 90 тыс. кв. км в штате Аруначал-Прадеш.