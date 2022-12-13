Назначен новый глава МИД Белоруссии

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Сергея Алейника министром иностранных дел, сообщило агентство БелТА.

Алейник "до настоящего времени работал во внешнеполитическом ведомстве на посту первого замминистра", говорится в сообщении.

Лукашенко заявил, что обсудил с Алейником нюансы работы. "Нелегко будет", - заметил белорусский лидер.

Предыдущий глава МИД Белоруссии Владимир Макей скончался в конце ноября. Ему было 64 года.

На дипломатической службе Макей находился с 1993 года, пост министра иностранных дел Белоруссии занимал с 20 августа 2012 года. С 2008 по 2012 год Макей был главой администрации президента республики. С 2000 по 2008 работал помощником президента.