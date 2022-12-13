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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:58

Лавров поздравил Алейника с назначением на должность главы МИД Белоруссии

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров направил поздравительную телеграмму в адрес Сергея Алейника в связи с его назначением на должность Министра иностранных дел Республики Беларусь, сообщило во вторник вечером российское внешнеполитическое ведомство.

"Лавров отметил большой вклад Алейника в развитие российско-белорусского взаимодействия на его предыдущем посту первого заместителя главы МИД Республики Беларусь, выразил уверенность в продолжении плодотворного союзнического сотрудничества внешнеполитических ведомств на благо народов наших братских государств", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил министром иностранных дел Сергея Алейника, который до этого работал во внешнеполитическом ведомстве на посту первого замминистра.

Сергею Алейнику 57 лет. До этого он занимал должности замглавы МИД Белоруссии, первого замглавы МИД Белоруссии, посла Белоруссии при Ватикане, при Мальтийском ордене и в Великобритании.

26 ноября скоропостижно скончался прежний министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, которому было 64 года. На дипломатической службе Макей находился с 1993 года, пост министра иностранных дел Белоруссии занимал с 20 августа 2012 года.

Белоруссия Сергей Алейник Россия Сергей Лавров
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