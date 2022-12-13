Власти НКР обвинили Баку в организации тотальной блокады Карабаха

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Нагорный Карабах находится в тотальной блокаде, ожидает увеличения числа российских миротворцев и придания им международного мандата, заявил и.о. главы МИД непризнанной Нагорно-Карабахской республики Давид Бабаян.

"Азербайджан начал тотальную блокаду Нагорного Карабаха. Выльется ли это в широкомасштабные действия - зависит от реакции международного сообщества", - сказал Бабаян на пресс-конференции в Ереване во вторник.

Бабаян и ряд представителей Нагорного Карабаха находятся в Ереване, куда прибыли после визита во Францию, и не имеют возможности вернуться в непризнанную республику.

И.о. главы МИД НКР отметил, что власти непризнанной республики предложили увеличить количество российских миротворцев, размещенных в Нагорном Карабахе.

"Кроме того, мы предлагаем наделить их международным мандатом, желательно от СБ ООН, что предоставит возможность предотвратить новые провокации со стороны Азербайджана. Сейчас миротворцы не уполномочены принуждать к миру, как это было в Косово и иных местах. Международный мандат даст новое качество миссии, и тогда может ситуация была бы более стабильной", - отметил Бабаян.

Он также заявил, что в Степанакерте ожидают от ЕС адресных оценок и санкций в отношении Азербайджана. "Надеемся, что международные организации предотвратят катастрофу", - сказал он.

Автотрассу из Нагорного Карабаха в Армению азербайджанская сторона перекрыла с утра 12 декабря. Автотрасса перекрывалась также 3 декабря.

12 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил о важности обеспечения бесперебойной связи по Лачинскому коридору между Арменией и Нагорным Карабахом.