В Степанакерте обратились к миротворцам РФ из-за перекрытия Лачинского коридора

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Совет безопасности непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) обратился к командованию российских миротворческих сил в связи с блокировкой Азербайджаном Лачинского коридора, связывающего Нагорный Карабах с Арменией, и заявил о недопустимости его закрытия, сообщает пресс-служба главы НКР.

"13 декабря под председательством президента Республики Арцах (армянское название Нагорного Карабаха - ИФ) Араика Арутюняна было проведено расширенное заседание Совета безопасности, в ходе которого была обсуждена военно-политическая ситуация, создавшаяся в результате блокирования Азербайджаном коридора, соединяющего Арцах с внешним миром", - говорится в сообщении пресс-службы.

Там подчеркнули, что бесперебойная работа коридора гарантируется трехсторонним заявлением руководителей Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года.

Совет безопасности НКР "принял решение направить письмо командованию российских миротворческих войск, считая недопустимым закрытие коридора, что приведет к гуманитарной катастрофе в республике".

Автотрассу из Нагорного Карабаха в Армению азербайджанская сторона перекрыла с утра 12 декабря. Автотрасса перекрывалась также 3 декабря.

12 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил о важности обеспечения бесперебойной связи по Лачинскому коридору между Арменией и Нагорным Карабахом.

"В телефонном разговоре премьер Армении и президент России обсудили создавшуюся в Лачинском коридоре ситуацию и пути развязки. Пашинян заявил о важности обеспечения бесперебойной связи между Арменией и Нагорным Карабахом и осуществления последовательных шагов со стороны российского миротворческого контингента", - сообщала пресс-служба правительства Армении.