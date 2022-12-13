Экс-полицейскому, из-за задержания которого протестуют сербские общины Косово, просят передать лекарства

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Предраг Пантич, сын бывшего сотрудника косовской полиции серба Деяна Пантича, задержание которого вызвало протесты в сербских общинах Косово, обратился с просьбой ко всем, от кого это зависит, доставить отцу необходимые лекарства.

"Пусть ему доставят лекарства, потому что у него очень больное сердце. У него проблемы с давлением, у него слабое сердце, несколько месяцев назад ему установили стент. Мы просим, чтобы ему обеспечили терапию", - приводит во вторник сербский телерадиоканал РТС выдержки из видеообращения Предрага Пантича.

Он добавил, что семье ничего неизвестно о том, где сейчас находится Деян Пантич, в каком он состоянии, не говоря уже о том, проходит ли он какую-либо терапию. По словам его сына, Деяна Пантича видел лишь адвокат, и то только по видеосвязи, и выглядел задержанный тогда не лучшим образом.

Накануне суд в Приштине приговорил Деяна Пантича к помещению под стражу на 30 дней. РТС отмечает, что это решение судьи никак обосновано не было.

Деян Пантич был задержан на прошлой неделе на КПП "Ярине" на административной границе Косово и Сербии. Его задержание стало причиной протестов в сербских общинах, расположенных на севере Косово. На протяжении нескольких дней эти районы продолжают оставаться блокированными и со стороны косовских сербов, и со стороны сотрудников полицейских служб Косово.