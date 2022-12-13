Премьер Сербии просит ЕС помочь освободить экс-полицейского, чей арест вызвал протесты сербов в Косово

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Глава правительства Сербии Ана Брнабич во вторник обратилась к ЕС за содействием в освобождении бывшего сотрудника косовской полиции серба Деяна Пантича, задержание которого вызвало мощные протесты в сербских общинах Косово.

"Я прошу ЕС помочь в освобождении Деяна Пантича, я потрясена тем, что с ним происходит", - приводит слова Брнабич сербский телерадиоканал РТС.

Между тем, стало известно, что после видеообращения Предрага Пантича, сына задержанного, Деяну Пантичу передадут необходимые лекарства.

"Глава общины Лепосавич (сербская община на севере Косово) Зоран Тодич передал необходимые медикаменты представителям специальной миссии ЕС в Косово (EULEX), которые сначала доставят их в Приштину, а затем в населенный пункт Ярине, где находится Пантич", - приводит РТС выдержку из сообщения канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии.

Ранее Предраг Пантич обратился с просьбой ко всем, от кого это зависит, доставить отцу необходимые лекарства. "Пусть ему доставят лекарства, потому что у него очень больное сердце. У него проблемы с давлением, у него слабое сердце, несколько месяцев назад ему установили стент. Мы просим, чтобы ему обеспечили терапию", - приводит во вторник сербский телерадиоканал РТС выдержки из видеообращения Предрага Пантича.

Накануне суд в Приштине приговорил Деяна Пантича к заключению под стражу на 30 дней. РТС отмечает, что это решение судьи никак обосновано не было.

Деян Пантич был задержан на прошлой неделе на КПП "Ярине" на административной границе Косово и Сербии. Его задержание стало причиной протестов в сербских общинах, расположенных на севере Косово. На протяжении нескольких дней эти районы продолжают оставаться блокированными и со стороны косовских сербов, и со стороны сотрудников полицейских служб Косово.