Экс-зампред Европарламента Кайли будет ждать суда до 22 декабря из-за забастовки в тюрьме

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Подозреваемая по скандальному делу о коррупции в Европарламенте (ЕП) бывшая заместитель председателя ЕП, греческий депутат Ева Кайли должна была в среду предстать перед судом в Брюсселе, однако рассмотрение отложено на 22 декабря, сообщил бельгийский канал RTL.

Телеканал уточнил, что трое из находившихся под арестом четырех подозреваемых в коррупционных связях с представителями Катара были заслушаны в суде. Рассмотрение дела Кайли перенесено на следующую неделю, и она до того времени останется под стражей.

Заслушивание отложено по причине забастовки персонала тюрьмы, где находится евродепутат, и ее не смогли доставить в суд.

Дело о коррупции в Европарламенте

Расследование в связи с подозрениями в коррупции, отмывании денег и создании преступной организации в Европейском парламенте начато бельгийским правосудием более четырех месяцев назад. Следствие ведется Центральной службой борьбы против коррупции федеральной полиции Бельгии.

По данным бельгийского телеканала RTBF, истоки этого дела происходят из контрразведки. В течение года бельгийская госбезопасность во взаимодействии с зарубежными спецслужбами накапливала информацию и факты нарушения закона, обосновывавшие дальнейшую передачу досье в юридическую сферу.

Канал со ссылкой на свои источники сообщил, что применялись "исключительные средства": прослушки, слежка, взломы информационных систем - все методы сбора информации, допускаемые законом, были использованы.

Канцелярия бельгийского министра юстиции Винсента Ван Кикенборна подтвердила существенную роль госбезопасности и ее зарубежных партнеров "в сборе подозрений в коррупции депутатов Европарламента со стороны разных стран", тем самым "косвенно подтверждая, что Катар - не единственная подозреваемая страна", передал телеканал.

Накануне депутаты Европейского парламента в свете продолжающегося в Бельгии расследования приняли решение о досрочном прекращении полномочий Кайли как заместителя председателя ЕП. За это проголосовали 625 парламентариев при одном против и двух воздержавшихся.

После рейдов 9 декабря в Европарламенте и по месту проживания подозреваемых полиция Бельгии сообщила об изъятии наличных денег, компьютерного оборудования и мобильных телефонов. Затем бельгийская прокуратура проинформировала, что в тот день были задержаны шесть человек, затем двух из них освободили, а четырем предъявили обвинения.

Предположительно, одна из стран предлагала представителям ЕП деньги или подарки в обмен на политическую поддержку. Правоохранительные органы избегают называть эту страну, но в СМИ и среди европейских парламентариев открыто указывают на Катар, тогда как в катарском МИД отрицают причастность к какому-либо вмешательству в европейскую политику.