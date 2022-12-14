Новая Зеландия выделит Украине $1,9 млн на гуманитарную помощь
Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Новая Зеландия предоставит Украине $1,9 млн на закупку гуманитарной помощи, заявила министр иностранных дел Нанаиа Махута.
"Новая Зеландия предоставит дополнительные 3 млн новозеландских долларов через Международный комитет Красного Креста", - следует из заявления.
Махута уточнила, что главным образом речь идет о закупке медицинских принадлежностей и оборудования, трансформаторов и генераторов.
"Этот последний взнос является дополнением к ранее предоставленной гуманитарной помощи в размере 7,93 млн новозеландских долларов", - подытожила глава МИД.