Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:58

Новая Зеландия выделит Украине $1,9 млн на гуманитарную помощь

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Новая Зеландия предоставит Украине $1,9 млн на закупку гуманитарной помощи, заявила министр иностранных дел Нанаиа Махута.

"Новая Зеландия предоставит дополнительные 3 млн новозеландских долларов через Международный комитет Красного Креста", - следует из заявления.

Махута уточнила, что главным образом речь идет о закупке медицинских принадлежностей и оборудования, трансформаторов и генераторов.

"Этот последний взнос является дополнением к ранее предоставленной гуманитарной помощи в размере 7,93 млн новозеландских долларов", - подытожила глава МИД.

Украина Новая Зеландия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

США высказались против возвращения сербских сил на север Косово

США высказались против возвращения сербских сил на север Косово

США уже на этой неделе могут объявить о решении передать Украине ЗРК Patriot

Полеты со стратегической авиабазы США временно прекращены из-за аварии B-2

Полеты со стратегической авиабазы США временно прекращены из-за аварии B-2

Что произошло за день: вторник, 13 декабря

Большинство стоявших в очереди танкеров прошли через проливы Босфор и Дарданеллы

РФ планирует поставить Индии десять ракетных двигателей РД-191 в 2024-2029 годах

Европарламент прекратил полномочия зампреда Евы Кайли на фоне расследования о коррупции

Европарламент прекратил полномочия зампреда Евы Кайли на фоне расследования о коррупции

Назначен новый глава МИД Белоруссии

Экс-президента Монголии и других политиков подозревают в причастности к хищению угля

Экс-президента Монголии и других политиков подозревают в причастности к хищению угля

Британия добавила в санкционные списки 12 высокопоставленных военных РФ

Британия добавила в санкционные списки 12 высокопоставленных военных РФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });