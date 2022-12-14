США планируют включить в черный список более 30 китайских компаний

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена планирует на этой неделе включить в черный список производителя чипов памяти Yangtze Memory Technologies Co. (YMTC) и еще более 30 китайских компаний, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Американские технологические компании не могут поставлять компоненты китайским организациям, находящимся в черном списке, без получения специальной экспортной лицензии от министерства торговли США. Подобная мера ранее вынудила китайскую Huawei Technologies Co. продать бизнес в сфере потребительской электроники и ограничила рост операций чип-мейкера Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC).

В октябре этого года власти США приняли новые меры экспортного контроля, в соответствии с которыми чипы для высокопроизводительных вычислительных систем, суперкомпьютеров и систем искусственного интеллекта (AI), произведенные с использованием американских технологий, могут продаваться в Китай только при наличии лицензии на экспорт.

Вашингтон также запретил гражданам США и организациям работать с китайскими чипмейкерами без получения специального разрешения.

Тогда Yangtze Memory и другие компании были включены в список на дальнейшую проверку, поскольку американские власти не имели четких доказательств их взаимодействия с китайскими вооруженными силами. Вслед за этим стало известно, что американские производители оборудования для выпуска полупроводниковых компонентов отзывают сотрудников с предприятия китайского чип-мейкера.

Китайские власти считают, что ограничения, вводимые Вашингтоном, могут усугубить проблемы в глобальных цепочках поставок. США "политизируют экономическое сотрудничество", заявил в среду пресс-секретарь министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь, отметив, что власти Китая примут меры для защиты прав своих компаний.

Yangtze Memory, базирующаяся в Ухане, является крупнейшим в КНР производителем чипов флэш-памяти 3D NAND, используемых в смартфонах и других электронных устройствах.