В США ввели запрет на ввоз и продажу оборудования Huawei, ZTE и ряда других компаний КНР

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Федеральная комиссия по связи США запретила ввоз и продажу в стране телекоммуникационного оборудования, произведенного Huawei, ZTE, Hytera и рядом других компаний из КНР.

"Перечень оборудования и услуг, подпадающих под действие распоряжения, в настоящее время включает коммуникационные средства, произведенное компаниями Huawei Technologies, ZTE Corporation, Hytera Communications, Hangzhou Hikvision Digital Technology и Dahua Technology, а также их дочерними предприятиями и аффилированными структурами", - говорится в тексте распоряжения, опубликованного на сайте FCC.

В тексте отмечается, что данное оборудование "представляет неприемлемый риск для национальной безопасности".