Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:48

В США ввели запрет на ввоз и продажу оборудования Huawei, ZTE и ряда других компаний КНР

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Федеральная комиссия по связи США запретила ввоз и продажу в стране телекоммуникационного оборудования, произведенного Huawei, ZTE, Hytera и рядом других компаний из КНР.

"Перечень оборудования и услуг, подпадающих под действие распоряжения, в настоящее время включает коммуникационные средства, произведенное компаниями Huawei Technologies, ZTE Corporation, Hytera Communications, Hangzhou Hikvision Digital Technology и Dahua Technology, а также их дочерними предприятиями и аффилированными структурами", - говорится в тексте распоряжения, опубликованного на сайте FCC.

В тексте отмечается, что данное оборудование "представляет неприемлемый риск для национальной безопасности".

США Китай Huawei ZTE Hytera
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Автодом" одобрил приобретение активов Mercedes в РФ с опционом обратного выкупа

"Автодом" одобрил приобретение активов Mercedes в РФ с опционом обратного выкупа

Котировки Manchester United подскочили на 17% на новости об интересе Эр-Рияда к клубу

Petroneft сообщила о проблемах с финансированием работ в России

Petroneft сообщила о проблемах с финансированием работ в России

Минсельхоз пообещал увеличить почти в 1,5 раза финансирование виноградарства и виноделия

Минсельхоз пообещал увеличить почти в 1,5 раза финансирование виноградарства и виноделия

"Яндекс" планируют разделить на российский и международный бизнесы

"Яндекс" планируют разделить на российский и международный бизнесы

Binance создала фонд для восстановления рынка криптовалют, вложив в него $1 млрд

Binance создала фонд для восстановления рынка криптовалют, вложив в него $1 млрд

Причиной пожара на газопроводе под Петербургом названа усталость металла

В Минцифры РФ ожидают обеспечения федеральных трасс мобильной связью к 2025 году

В Минцифры РФ ожидают обеспечения федеральных трасс мобильной связью к 2025 году

США дадут Chevron лицензию на добычу нефти в Венесуэле

США дадут Chevron лицензию на добычу нефти в Венесуэле
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });