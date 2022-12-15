Церемония передачи заявки Косово на вступление в ЕС состоялась в Праге

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Глава косовского правительства Альбин Курти в четверг передал чешскому министру по европейским делам Микулашу Беку заявку на вступление в ЕС.

Церемония прошла в Праге, поскольку в настоящий момент именно Чехия председательствует в Совете ЕС.

"Мы не хотим ни стоять на задворках, ни спешить. Мы хотим выстроить ЕС на нашей земле, с нашим народом", - приводят европейские СМИ слова Курти после передачи заявки Беку.

Накануне в Приштине эту заявку подписали представители косовской администрации. В церемонии приняли участие глава администрации Косово Вьоса Османи, премьер Курти и председатель парламента Глаук Конюфча.

Сербский автономный край Косово и Метохия, населенный албанским этническим большинством, после кровопролитного конфликта в одностороннем порядке объявил независимость от Сербии в 2008 году. Многие западные страны признали этот шаг, однако Белград продолжает считать эти земли составной частью сербского государства. Не признают независимость Косово и пять стран-членов ЕС - Испания, Кипр, Греция, Словакия и Румыния и соответственно, в принципе не могут рассматривать возможность его присоединения к Евросоюзу.