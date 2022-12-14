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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

WSJ сообщила, что США введут санкции против Потанина, Росбанка и "Интерроса"

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Владимир Потанин, который уже полгода находится под санкциями Великобритании, будет включен и в американский черный список, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на неназванные официальные источники в Вашингтоне.

Также в SDN List, очередное обновление которого может быть опубликовано уже в четверг, могут попасть холдинговая компания Потанина "Интеррос" и Росбанк, крупнейшим владельцем которого является благотворительный фонд бизнесмена, пишет издание.

При этом ГМК "Норильский никель", главой и крупнейшим бенефициаром которого является Потанин, под санкции не подпадет, говорят собеседники WSJ.

Очередное обновление санкционного списка может быть официально объявлено уже в четверг. В нем также может оказаться супруга Потанина Екатерина, отмечает WSJ.

Кроме того, по данным источников, в SDN List попадут еще несколько представителей российского правительства.

Росбанк до весны этого года входил в группу Societe Generale, которая решила покинуть российский рынок из-за событий на Украине. В апреле кредитную организацию купил "Интеррос", который владел ей в прошлом. Именно как контролирующий собственник Росбанка Потанин был включен в санкционный список Великобритании.

Еще один актив, приобретенный "Интерросом" на финансовом рынке этой весной - 35% TCS Group (владеет Тинькофф банком).

Владимир Потанин США Норникель Интеррос Росбанк
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