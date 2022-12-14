WSJ сообщила, что США введут санкции против Потанина, Росбанка и "Интерроса"
Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Владимир Потанин, который уже полгода находится под санкциями Великобритании, будет включен и в американский черный список, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на неназванные официальные источники в Вашингтоне.
Также в SDN List, очередное обновление которого может быть опубликовано уже в четверг, могут попасть холдинговая компания Потанина "Интеррос" и Росбанк, крупнейшим владельцем которого является благотворительный фонд бизнесмена, пишет издание.
При этом ГМК "Норильский никель", главой и крупнейшим бенефициаром которого является Потанин, под санкции не подпадет, говорят собеседники WSJ.
Очередное обновление санкционного списка может быть официально объявлено уже в четверг. В нем также может оказаться супруга Потанина Екатерина, отмечает WSJ.
Кроме того, по данным источников, в SDN List попадут еще несколько представителей российского правительства.
Росбанк до весны этого года входил в группу Societe Generale, которая решила покинуть российский рынок из-за событий на Украине. В апреле кредитную организацию купил "Интеррос", который владел ей в прошлом. Именно как контролирующий собственник Росбанка Потанин был включен в санкционный список Великобритании.
Еще один актив, приобретенный "Интерросом" на финансовом рынке этой весной - 35% TCS Group (владеет Тинькофф банком).