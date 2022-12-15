Минфин США ввел санкции против Потанина, Росбанка и ХК "Интеррос"

ХК "Интеррос" владеет акциями "Норникеля" в интересах Потанина, против самого "Норникеля" ограничения не вводятся.

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Минфин США ввел санкции против предпринимателя Владимира Потанина и членов его семьи, против Росбанка и холдинговой компании "Интеррос", говорится в сообщении OFAC, подразделения ведомства, которое отвечает за правоприменение в области санкций. На "Норникель" санкции не распространяются.

OFAC отдельно оговаривает, что "Норникель" не является объектом санкций, и, по данным на 15 декабря 2022 г., санкционным лицам не принадлежит 50% акций компании.

В санкционный список включены вторая жена Потанина Екатерина и дети от первого брака Иван и Анастасия.

Также США включили Росбанк в SDN List. Одновременно OFAC выдал традиционную для таких случаев лицензи. на сворачивание операций с Росбанком, срок ее действия - до 15 марта 2023 года.

Также Росбанк добавлен в лицензию, разрешающую операции с подсанкционными российскими банками для финансирования энергетики (действительна до 16 мая 2023 года).

Росбанк до мая 2022 года принадлежал французской Societe Generale, однако после решения группы уйти из России сменил собственника. Им стала компания "Интеррос", которая и основала банк в 1998 году. В октябре "Интеррос" передал 47,5% в капитале Росбанка благотворительному фонду Владимира Потанина.

До сих пор Потанин был под санкциями Канады и Великобритании как собственник Росбанка.

ООО ХК "Интеррос" - один из держателей акций "Норникеля". Всего Потанин через структуры "Интерроса" владеет 36,14% акций "Норникеля". Представитель "Норникеля" не комментирует ситуацию.

Еще 26,39% акций "Норникеля" контролирует En+ Group. Эта компания, как и ее алюминиевое подразделение "Русал" (En+ принадлежит около 57% "Русала"), были включены в SDN list в апреле 2018 года, но выведены оттуда в январе 2019 г. по итогам реализации сделки по отказу Олега Дерипаски от контроля ("план Баркера" - по имени бывшего главы En+ лорда Баркера). У Дерипаски осталось 44,95% в En+ Group, при этом по соглашению с OFAC голосует он пакетом не более 35%

"Русал" как ключевой акционер заинтересован в сохранении устойчивости "Норникеля", заявила заместитель гендиректора "Русала" и член совета директоров "Норникеля" Елена Безденежных.

"Мы считаем, что абсолютным приоритетом текущего менеджмента ГМК должно быть снижение санкционных рисков. "Русал" не под санкциями, поэтому его присутствие в составе акционеров ГМК будет способствовать сохранению устойчивости "Норникеля". Мы продолжим работу в этом направлении в интересах "Норникеля", акционеров и всех сотрудников компании", - сказала Безденежных.