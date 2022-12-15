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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

США намерены поставить Украине оборудование для переделки свободнопадающих бомб в "умные"

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Aдминистрация Байдена планирует поставить Украине современное электронное оборудование, которое преобразует неуправляемые авиационные боеприпасы в "умные бомбы", сообщило издание The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

Комплекты такого оборудования (Joint Direct Attack Munition, JDAM) включают в себя устройства глобального позиционирования для повышения точности и могут крепиться к различным видам оружия, в том числе наземного базирования, отмечает газета.

Она пишет, что "пока не ясно, одобрил ли президент Байден или кто-либо из его главных советников по национальной безопасности предлагаемую передачу JDAM Украине". Источники издания также не располагают информацией о том, как Украина сможет их использовать.

Поставка JDAM "ознаменовала бы еще один важный шаг Вашингтона по оказанию помощи Украине", отмечает The Washington Post.

Во вторник высокопоставленные официальные лица США сообщили газете, что Пентагон также готовится предоставить Украине систему ПВО Patriot.

США Украина
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