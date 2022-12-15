Москва расценит поставки Patriot Киеву как расширение участие США в конфликте

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Поставка Вашингтоном Украине ЗРК Patriot станет очередным провокационным шагом и будет означать расширение участия США в конфликте, заявила на брифинге представитель российского МИД Мария Захарова.

"Если утечки в СМИ со ссылкой на некие анонимные официальные источники, официальных лиц, но анонимных, о планируемом Белым домом объявлении касательно поставок комплексов Patriot режиму в Киеве подтвердятся, это станет очередным провокационным шагом США. Вашингтон уже сделал себя стороной конфликта в практической плоскости", - сказала она.

"Принимая во внимание растущие объёмы прямой американской военной помощи, включая присутствие военнослужащих США на земле, передача столь сложного вооружения, обращение с которым требует многомесячной подготовки, будет означать расширение вовлеченности кадровых американских военных в боевые действия со всеми вытекающими последствиями, - продолжила она. - Настоятельно советуем тем, кто в Вашингтоне принимает решения, наконец прислушаться (...), сделать правильные выводы из наших неоднократных предупреждений о том, что любые поставляемые на Украину оружейные системы, в том числе и Patriot, соответственно, с обслуживающим персоналом, были и остаются законными приоритетными целями для ВС РФ".

На днях CNN со ссылкой на источники в администрации США сообщила, что Вашингтон уже на этой неделе может объявить о решении передать Украине ЗРК Patriot, подготовка к этим поставкам завершается. Учиться использовать эти комплексы украинские военные будут в Германии, сообщили собеседники телекомпании.

Зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев высказал мнение, что на территории Украины эти комплексы станут законной целью для российских военных. В Кремле с ним полностью согласились, но предложили дождаться официального подтверждения поставок.