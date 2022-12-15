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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:04

Глава Европарламента призвала лидеров ЕС продолжать помогать Украине

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Евросоюз может и будет продолжать поддерживать народ Украины, заявила председатель Европейского парламента (ЕП) Роберта Метсола.

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"В 2023 году нам нужно будет еще сильнее сплотиться с Украиной, которая рассчитывает на политическую, гуманитарную, военную, энергетическую и финансовую поддержку", - сказала глава ЕП в своем традиционном выступлении перед главами государств и правительств стран Евросоюза в начале заседающего в четверг в Брюсселе саммита ЕС.

"Нельзя допустить, чтобы наступила усталость (...) Мы должны проявлять ту же стойкость, о которой мы просили украинцев", - считает Метсола, чей доклад опубликован Европарламентом.

Она призвала продолжать санкционную политику в отношении РФ.

Метсола также дала высокую оценку "прогрессу Украины в выполнении семи рекомендаций Европейской комиссии" по заявке Киева на членство в Европейском союзе.

Европарламент Украина
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