Вучич усмотрел в подаче заявки Косово в ЕС нарушение действующих договоренностей

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Подача заявки на вступление в Евросоюз - это нарушение ранее достигнутых соглашений со стороны властей Косово, заявил телеканалу РТС президент Сербии Александр Вучич.

"Сегодня официально они (косовские власти) нарушили вашингтонское соглашение, мы дадим ответ позже вечером после заседания правительства", - предупредил он.

По словам Вучича, на этом заседании также обсудят ситуацию относительно запросов Сербии в рамках резолюции 1244 Совета Безопасности ООН о международном присутствии в Косово, а также об отказе ряда стран от признания независимости так называемой "Республики Косово".

Ранее сообщалось, что на этом заседании правительства Сербии будет рассмотрено решение о возможности направления запроса к международным силам в Косово на введение сербских войск и полиции на север региона, где расположены сербские общины, ситуация в которых сильно обострилась в последние дни.

Вашингтонское соглашение заключили в сентябре 2020 года Вучич и тогдашний глава косовского правительства Адулла Хоти при посредничестве президента США Дональда Трампа. Этим соглашением, в частности, предусматривалось, что Приштина не будет претендовать на членство в международных организациях.

15 декабря глава косовского правительства Альбин Курти передал чешскому министру по европейским делам Микулашу Беку заявку на вступление в ЕС. Церемония прошла в Праге, поскольку в настоящий момент именно Чехия председательствует в Совете ЕС.

14 декабря эту заявку подписали в Приштине представители косовской администрации. В церемонии приняли участие глава администрации Косово Вьоса Османи, Курти и председатель парламента Глаук Конюфча.

Сербский автономный край Косово и Метохия, населенный албанским этническим большинством, после кровопролитного конфликта в одностороннем порядке объявил независимость от Сербии в 2008 году. Многие западные страны признали этот шаг, однако Белград продолжает считать эти земли частью сербского государства. Не признают независимость Косово и пять стран-членов ЕС - Испания, Кипр, Греция, Словакия и Румыния и, соответственно, в принципе не могут рассматривать возможность его присоединения к Евросоюзу.