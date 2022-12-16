Президент Молдавии заявила о праве республики решать, где ей хранить закупаемый газ

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Президент Молдавии Майя Санду заявила, что решение вопроса хранения поставляемого "Газпромом" газа - прерогатива Кишинева, поскольку этот газ - собственность республики.

"До тех пор, пока мы платим за газ, он является собственностью Молдавии, и нам решать, когда и как его потратить, где хранить", - сказала Санду в четверг вечером в эфире телеканала TVR-Moldova.

Отвечая на вопросы журналиста о заявлении вице-премьера, министра инфраструктуры Андрея Спыну о намерении подать в суд на "Газпром" за невыполнение договорных обязательств, глава государства выразила убеждение, что "российский концерн не выполняет условия контракта" на поставки газа в Молдавию.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин поручил Минэнерго России провести анализ ситуации с формированием запасов газа Молдавией на территории Украины. В ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека он отметил: "У Молдавии есть свои большие сложности в экономической и социальной сфере. У них у самих не хватает газа. Правда, в этих условиях они непонятно зачем часть своего, молдавского газа, полученного от нас, как они говорят, "хранят" на территории Украины. Просто с этим нужно разбираться, и я попрошу Минэнерго посмотреть на это повнимательнее".

Путин напомнил также: "В Приднестровье непростая ситуация, в том числе по снабжению энергоресурсами. Мы ведь практически бесплатно поставляем туда газ на протяжении многих лет".

Накануне, 15 декабря, Спыну сообщил, что молдавские власти подадут в суд на российский концерн "Газпром", который, по его мнению, "не выполняет договорные обязательства, сократив объем поставок газа".

Как ранее сообщал "Интерфакс", с 1 октября "Газпром" сократил суточный объем подачи Молдавии на 30% - до 5,7 млн м3 газа в сутки при потребностях в 8,06 млн м3. "Газпром" объяснил это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита газа через Украину. "Газпром" подтвердил, что в декабре также будет поставлять в Молдавию тот же объем газа - 5,07 млн кубометров в сутки. В холодный период времени это составляет - 43,5% от необходимого объема.

По предварительным данным, в декабре Молдавии необходимо около 11 млн куб. метров газа в сутки, из которых две трети - для Приднестровского региона, который вырабатывает электроэнергию. В октябре ГРЭС осуществляла поставки 67% электроэнергии, необходимой для правого берега Днестра. При возникшем дефиците газа в ноябре государственная компания Energocom и Молдавская ГРЭС (в Приднестровье) не смогли договориться о поставках станцией электроэнергии правобережной Молдавии.

В связи с тем, что Молдавская ГРЭС отказалась поставлять электроэнергию на правый берег Днестра, а компания "Молдовагаз" в ноябре сократила на 40% поставки газа - с 3,9 до 2,3 млн кубов в сутки, Молдавия сэкономила часть газа, который заложен в хранилищах на Украине и Румынии. Предположительно, Молдавия в декабре будет использовать часть этого газа, а весь газ, поступающий от "Газпрома", будет уходить в Приднестровский регион. Такое решение принято 3 декабря в связи с тем, что Кишинев и Тирасполь подписали договор об условиях поставки электроэнергии на правый берег Днестра за счет увеличения поставляемого в Приднестровье газа.