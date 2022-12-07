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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:39

Путин поручил разобраться в ситуации с хранением молдавского газа на Украине

Путин поручил разобраться в ситуации с хранением молдавского газа на Украине
Фото: Luke Sharrett/Bloomberg via Getty Images

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поручил Минэнерго РФ провести анализ ситуации с формированием запасов газа Молдавией на территории Украины.

В ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека он отметил: "У Молдавии есть свои большие сложности в экономической и социальной сфере. У них у самих не хватает газа. Правда, в этих условиях они непонятно зачем часть своего, молдавского газа, полученного от нас, как они говорят, "хранят" на территории Украины. Просто с этим нужно разбираться, и я попрошу Минэнерго посмотреть на это повнимательнее".

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Путин напомнил также: "В Приднестровье непростая ситуация, в том числе по снабжению энергоресурсами. Мы ведь практически бесплатно поставляем туда газ на протяжении многих лет".

В сентябре был запущен виртуальный реверс газа из Молдавии на Украину. Результат этих действий в "Газпроме" называют "оседанием" на Украине российского газа, предназначенного для поставки молдавским потребителям". Молдавия объяснила, что таким образом формирует для себя резервы газа на Украине, так как у самой Молдавии нет подземных хранилищ.

Председатель координационного совета ООР "Юристы за права и достойную жизнь человека" Александр Брод в ходе заседания совета прокомментировал этот факт: "Молдавия просто блокирует поставки газа в Приднестровье".

На это Путин ответил: "Не совсем блокирует, потому что, если они заблокируют, тогда часть электростанций Украины не будет получать газ".

Владимир Путин газ Молдавия Украина Минэнерго РФ
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