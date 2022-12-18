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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:32

Южнокорейские военные зафиксировали второй за воскресенье пуск КНДР баллистической ракеты

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) вооруженных сил Южной Кореи зафиксировал второй за воскресенье пуск Северной Кореей баллистической ракеты, сообщило агентство "Ренхап".

Пуски были осуществлены из провинции Северный Пхеньян (Пхенан-Пукто), говорится в сообщении ОКНШ, в котором не содержатся другие подробности.

"Наши военные, усиливая деятельность по мониторингу и надзору, поддерживают полную боеготовность в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами", - говорится в текстовом сообщении ОКНШ.

Ранее южнокорейские военные уже сообщали о пуске в воскресенье одной баллистической ракеты.

Северная Корея в 2022 году осуществила более 60 испытательных пусков различных ракет, в том числе трех межконтинентальных.

КНДР Пхеньян
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