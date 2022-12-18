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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:32

Пущенные КНДР ракеты пролетели около 500 км

Пущенные КНДР ракеты пролетели около 500 км
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Две баллистические ракеты средней дальности, пуски которых ранее в воскресенье осуществила Северная Корея, пролетели примерно 500 км в сторону Японского моря, сообщили агентству "Ренхап" южнокорейские военные.

Пуски проведены с полигона Тунчанри в провинции Пхёнан-Пукто.

С начала 2022 года Северная Корея осуществила более 60 испытательных пусков различных ракет, в том числе трех межконтинентальных, напоминает агентство.

КНДР Японское море
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