Пущенные КНДР ракеты пролетели около 500 км

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Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Две баллистические ракеты средней дальности, пуски которых ранее в воскресенье осуществила Северная Корея, пролетели примерно 500 км в сторону Японского моря, сообщили агентству "Ренхап" южнокорейские военные.

Пуски проведены с полигона Тунчанри в провинции Пхёнан-Пукто.

С начала 2022 года Северная Корея осуществила более 60 испытательных пусков различных ракет, в том числе трех межконтинентальных, напоминает агентство.