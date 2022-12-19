Вопрос о цене газа для Белоруссии будет решен на высшем уровне

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Минск и Москва еще не договорились о цене на российский газ для Белоруссии в 2023 году, вопрос будет решаться "на самом высоком уровне", заявил на брифинге белорусский министр энергетики Виктор Каранкевич.

"Пока окончательных решений нет. Это вопрос чувствительный, работа продолжается, будет решаться на самом высоком уровне", - сказал он.

По его словам, в рамках реализации союзных программ российской стороне своевременно были представлены предложения как по формированию цены на газ для Белоруссии на 2023 год, так и по принципам создания объединенного рынка газа Союзного государства. "Эти подходы неоднократно обсуждались на уровне экспертов, представителей заинтересованных госорганов и ведомств", - отметил министр.

19 декабря президент России Владимир Путин посетит Минск с рабочим визитом. В пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко объявили, что переговоры на высшем уровне пройдут во Дворце независимости.

"Участие в них примут главы государств, а также члены правительств двух стран, руководители министерств и ведомств. В таком формате стороны подробно обсудят весь спектр наиболее актуальных вопросов белорусско-российской интеграции. Далее президенты продолжат переговоры в формате один на один, после чего, как ожидается, сделают заявления и ответят на вопросы журналистов", - говорится в сообщении.

В повестке переговоров - исполнение утвержденных союзных программ, вопросы торгово-экономического взаимодействия, совместные кооперационные проекты с акцентом на импортозамещение, сотрудничество в энергетической сфере, вопросы безопасности, ситуацию в регионе и мире.

16 декабря Лукашенко заявил, что сроки формирования единого рынка газа с Россией сорваны. Он добавил, что на первый план в реализации союзных программ выходят вопросы ценообразования на энергоресурсы, так как от этого зависит конкурентоспособность белорусской экономики.

9 декабря Лукашенко сказал, что руководство Белоруссии рассчитывает в 2023 году на равные с Россией цены на газ.

Белоруссия с апреля 2022 года перешла на расчеты за газ в российских рублях, однако цену поставок Минск и Москва не раскрывали. В 2021 году и начале 2022 года, Белоруссия платила $128,52 за 1 тысячу кубометров.