В Москве заявили о сближении позиций с Минском по созданию общего газового рынка

Но ряд моментов осталось решить главам государств

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - России и Белоруссии удалось сблизить позиции по проблематике газового рынка, но ряд моментов осталось решить лидерам двух стран, сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук перед переговорами Владимира Путина и Александра Лукашенко.

"У нас есть союзная программа по созданию общего газового рынка, и мы вели переговоры с коллегами. В принципе, сильно сблизили позиции. Есть моменты, которые требуют внимания глав государств", - сказал Оверчук журналистам.

"Минск традиционно хочет, чтобы цена (на газ - ИФ) была близка к российской", - отметил он.

Белоруссия с апреля этого года перешла на расчеты за газ в российских рублях, однако цену поставок Минск и Москва не разглашают. До этого, в 2021 году и начале 2022 года, Белоруссия платила $128,52 за 1 тыс. кубометров.

16 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с правительством заявил, что сроки формирования единого рынка газа с Россией "сорваны". При этом белорусская сторона настаивает на равных с РФ условиях для работы субъектов хозяйствования в сфере ценообразования на газ, подчеркивал он.

Ранее Лукашенко заявлял, что планирует обсуждать вопрос цены на газ на предстоящей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Российская сторона считает обоснованным запрос Белоруссии по долгосрочному планированию ценовой политики на рынке газа, заявил министр экономического развития России Максим Решетников. "Вопрос долгосрочности (ценообразования на газовом рынке - ИФ) стоит, мы признаем обоснованный запрос белорусской стороны на формирование долгосрочных планов, правил игры", - сказал Решетников на проходящей в Москве сессии парламентского собрания Союза Белоруссии и России. (Цитата по госагентству БелТА).

Ранее белорусский министр энергетики Виктор Каранкевич заявил, что Белоруссия и Россия пока не достигли договоренностей о цене на российский газ для республики в 2023 году, вопрос будет решаться "на самом высоком уровне". "Пока окончательных решений нет. Это вопрос чувствительный, работа продолжается, будет решаться на самом высоком уровне", - сказал Каранкевич на брифинге в Минске в понедельник.