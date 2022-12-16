Лукашенко заявил о срыве сроков создания единого с Россией рынка газа

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Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам белорусско-российского сотрудничества заявил, что сроки формирования единого рынка газа с Россией сорваны. Об этом сообщает "БелТА".

"Напомню, союзной программой по формированию объединенного рынка газа предусмотрены конкретные мероприятия и сроки, которые, к сожалению, по-моему, не реализованы. Они просто сорваны. Кто несет за это ответственность и как будем исправлять ситуацию?" - заявил он.

Лукашенко также отметил, что на первый план в реализации союзных программ выходят вопросы ценообразования на энергоресурсы, так как от этого зависит конкурентоспособность белорусской экономики.

В ноябре белорусский министр энергетики Виктор Каранкевич дважды заявлял, что Белоруссия и Россия продолжают переговоры по определению цен на российский газ в 2023 году и о принципах формирования и работы единого рынка газа.

"Позиция белорусской стороны в переговорах известна: обеспечение равных условий для субъектов хозяйствования двух стран без изъятий и ограничений, открытые и прозрачные подходы в ценообразовании", - сказал Каранкевич.

9 декабря Лукашенко заявил, что Белоруссия рассчитывает в 2023 году на равные с Россией цены на газ и он планирует обсуждать этот вопрос на предстоящей встрече с президентом Владимиром Путиным. "Вопрос не в том, какие цены у нас. Вопрос, если уж мы пошли на глубокую кооперацию с Россией - как раз причина этому и бешенство в мире, и войны, и пандемия, и прочее, в том, чтобы при нашей теснейшей интеграции для субъектов хозяйствования были равные возможности", - заявил Лукашенко журналистам в Бишкеке.

"Обсудить вопросы безопасности, но главное - экономические проблемы. Мы там (на встрече с Путиным - ИФ) будем обсуждать эту проблему по энергоносителям, - сказал президент Белоруссии. - Если вы (в России) получаете (газ по цене) $60 или $80, а мы на границе получаем газ по $120, ну какие здесь равные условия - я не смогу товар свой продать у вас на рынке".

15 декабря руководство Минэнерго Белоруссии провело переговоры по газу с главой ПАО "Газпром" Алексеем Миллером. О результатах ничего не сообщалось.

Белоруссия с апреля перешла на расчеты за газ в российских рублях, однако цену поставок Минск и Москва не разглашают. В 2021 году и начале 2022 года Белоруссия платила $128,52 за тысячу кубометров.

О готовности дорожной карты по созданию единого рынка газа в Минске заявляли в сентябре 2021 года. Тогда предполагалось, что в 2022 году стороны согласуют принципы и подходы к работе этого рынка. Посол Белоруссии в Москве Владимир Семашко в 2021 году говорил, что общий газовый рынок России и Белоруссии мог бы начать функционировать уже с 1 января 2022 года.