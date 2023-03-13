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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

Во Франции заявили, что способы быстро и безопасно построить новые атомные реакторы

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Ускорение строительства атомных реакторов во Франции не будет осуществляться в ущерб их безопасности, заявила в понедельник министр энергетики Франции Аньес Панье-Рюнаше.

"Ускорение не будет осуществляться за счет безопасности наших нынешних и будущих объектов", - сказала министр, выступая в Национальном собрании.

В понедельник министр представила в нижней палате французского парламента законопроект об ускорении развития ядерной энергетики, касающийся, в том числе, облегчения процесса выдачи разрешений и согласования нужной документации.

Ранее сообщалось, что Франция планирует построить не менее шести ядерных реакторов нового поколения на смену предыдущим, срок работы которых истекает к концу 2030-х годов. Начать строительство власти хотят к 2027 году.

Однако противники этих планов политиков и промышленники отмечают, что Франции серьезно не хватает специалистов и строителей для этой задачи.

Франция
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