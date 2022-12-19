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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Переговоры лидеров РФ и Белоруссии в расширенном составе длились два с половиной часа

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Чуть более двух с половиной часов длились переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в расширенном составе, сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента телеграм-канал "Пул Первого" в понедельник.

"2 часа 35 минут шли переговоры в широком составе", - говорится в сообщении.

Переговоры глав РФ и Белоруссии проходят в понедельник в Минске во Дворце Независимости. Как сообщалось, запланированы переговоры как в расширенном составе, так и с глазу на глаз. Главы государств планируют обсудить весь спектр наиболее актуальных вопросов белорусско-российской интеграции, в первую очередь проекты по импортозамещению, сотрудничество в энергетической сфере, а также вопросы безопасности.

Белоруссия Александр Лукашенко Владимир Путин Минск
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