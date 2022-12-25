Песков заявил, что взаимодействие РФ и Белоруссии не направлено против третьих стран

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Тесные контакты Москвы и Минска не должны никого беспокоить, потому что они не направлены против третьих стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Совершенно абсурдная обеспокоенность, потому что контакты ближайших союзников, коими являются Россия и Белоруссия, не должны никого беспокоить, потому что они осуществляются не против кого-то, а во имя взаимной выгоды, во имя взаимной заинтересованности", - сказал он в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

Так представитель Кремля прокомментировал слова официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Хебештрайта о том, что Берлин обеспокоен недавним визитом президента РФ Владимира Путина в Минск, так как он может привести к изменению отношения Белоруссии к украинскому конфликту.

Путин посетил Минск с рабочим визитом 19 декабря, где встретился со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Основными темами переговоров глав РФ и Белоруссии стали двусторонние отношения, а также международные и региональные проблемы.