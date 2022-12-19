В Конгрессе посоветовали Минюсту США возбудить уголовное дело в отношении Трампа

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Спецкомитет Палаты представителей Конгресса США, расследующий обстоятельства штурма Капитолия 6 января 2021 года, проголосовал за то, чтобы направить в Минюст запрос на возбуждение уголовного дела в отношении экс-президента США Дональда Трампа, сообщает Associated Press.

"Комитет Палаты представителей по событиям 6 января 2021 года настоятельно рекомендовал Минюсту возбудить уголовные дела против бывшего президента Дональда Трампа и его союзников", - следует из сообщения.

В свою очередь Bloomberg отмечает, что участник слушаний демократ Джейми Раскин заявил, что доказательств, собранных комитетом, хватает для предъявления обвинений Трампу.

"Комитет считает, что доказательств более чем достаточно для уголовного преследования президента Трампа - за помощь и содействие тем силам, кто, штурмуя Капитолий, участвовал в нападении на США", - приводит агентство слова Раскина.

6 января 2021 года Конгресс США собирался утвердить результаты голосования на президентских выборах 2020 года. В этот день в столице США собрались на акцию протеста многочисленные сторонники Трампа. Часть демонстрантов прорвалась в здание Конгресса и сорвала заседание. Конгрессмены-демократы немедленно обвинили в случившемся Трампа. Позже Конгресс все же утвердил итоги выборов. В настоящее время в Палате представителей работает сформированный по инициативе демократов специальный комитет, задача которого - пролить свет на события января 2021 года.

Сам экс-президент заверяет, что не имеет никакого отношения к событиям 6 января 2021 года.

В августе 2022 года агенты ФБР обыскали имение Трампа во Флориде. Ряд СМИ написали, что обыск, предположительно, связан с расследованием незаконного присвоения Трампом документов Белого дома, которые он хранил в Мар-а-Лаго после ухода с поста президента. В списке документов, найденных агентами ФБР в резиденции Трампа, среди прочего значились те, которые названы "совершенно секретными" и "конфиденциальными". Сам Трамп после обысков заявил, что был готов добровольно отдать следователям изъятые у него документы, которые были рассекречены.

Сторонники Трампа считают, что это расследование - политически мотивированное. Предполагается, что его цель - помешать экс-главе Белого дома участвовать в президентских выборах 2024 года.