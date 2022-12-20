В Минске допускают реализацию до 20 импортозамещающих проектов за счет кредита РФ

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Белоруссия оставила открытым перечень импортозамещающих проектов за счет российского госкредита, их количество может вырасти до 20, сообщил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, комментируя переговоры президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина в Минске.

"Перечень (проектов - ИФ) открытый. Какого-то порога нет. Пока мы для себя определили максимальное количество - до 20 проектов, то, что мы можем сейчас потянуть. Все завязано на технических и технологических возможностях. Поэтому нам важно освоить выделенные 105 млрд российских рублей", - сказал премьер через пресс-службу.

По словам Головченко, по ряду предприятий уже начались закупки оборудования. "Есть бизнес-планы. На площадке правительства была создана специальная проектная группа, которая верифицировала бизнес-планы, которые разрабатывались предприятиями для того, чтобы мы имели окупаемые проекты. В течение трех месяцев шла плотная работа", - отметил он.

По его словам, вместе с Министерством промышленности и торговли России отработаны 14 импортозамещающих проектов, которые будут реализовываться.

"Сейчас их 14, работа по ним уже началась. Мы осуществляем закупку оборудования, в частности, на "Гомсельмаш" - для расширения производства комбайнов, на Минский завод шестерен - для выпуска шестерен, валов высоких классов точности, которые используются в современной технике, лесозаготовительной технике", - уточнил Головченко.

Он также отметил заметный рост белорусского экспорта в Россию в этом году, что позволило частично компенсировать выпавшие объемы поставок на западные рынки.

"Президент России вчера сказал, что в 2021 году товарооборот увеличился на треть. Сейчас мы имеем увеличение еще на 10%", - отметил премьер.

Для Белоруссии стратегической задачей было переориентировать свои поставки на рынки дружественных государств, в первую очередь России. "И в большей степени нам это удалось. Уже по итогам 10 месяцев наш экспорт в Россию составляет более $18 млрд. Это больше, чем было когда-либо за целый год. Думаю, по итогам года мы выйдем на цифру в $20 млрд поставок. И, соответственно, практически минимизируем отрицательное торговое сальдо с Россией", - сказал он.

В связи с этим он подчеркнул значимость перевалки белорусских грузов через российские порты. "Раньше мы практически не использовали российские морские порты. Потребовалась слаженная совместная работа для того, чтобы "раскидать" наш экспорт по российским портам, добиться выгодных для нас тарифов на железнодорожные перевозки, на перевалку белорусской продукции. Эта вся работа фактически была "с колес", строилась с нуля. Однако благодаря конструктивному сотрудничеству мы смогли это сделать", - констатировал премьер.