Великобритания потребовала от LetterOne продать телеком-оператора Upp

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Правительство Великобритании потребовало от инвестиционной компании LetterOne Holdings, аффилированной с находящимися под санкциями Михаилом Фридманом и Петром Авеном, продать регионального поставщика услуг широкополосного доступа в интернет Upp, пишет газета Financial Times.

Тот факт, что Upp принадлежит LetterOne, создает "риски для национальной безопасности" Великобритании, заявил министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии страны Грант Шаппс.

LetterOne приобрела Upp в 2021 году в рамках проекта по развертыванию оптоволоконной сети на востоке Англии, общая стоимость которого должна была составить 1 млрд фунтов стерлингов. Предполагалось, что к 2025 году сеть будет охватывать порядка 1 млн зданий в регионе.

В марте 2022 года Фридман и Авен попали под британские санкции в связи с ситуацией на Украине. Однако LetterOne, зарегистрированная в Люксембурге, не находится под санкциями.

Шаппс предписал LetterOne продать Upp в течение определенного срока. Кроме того, британское правительство обязало Upp провести проверку безопасности ее широкополосной сети до сделки.

LetterOne заявила, что разочарована решением властей Великобритании, и напомнила, что "не находится под санкциями и приняла быстрые и решительные меры, чтобы дистанцироваться от подпавших под санкции акционеров".

Кроме того, Upp "использует процедуры, устраняющие любую потенциальную угрозу нацбезопасности" - в компании британская команда руководителей, а в ее совете директоров только граждане Великобритании, США и Евросоюза, отмечают в LetterOne.

В соответствии с законом о национальной безопасности и инвестициях Великобритании, вступившим в силу 4 января 2022 года, власти страны имеют право проверять сделки, заключенные не более чем пять лет назад, и давать им обратный ход.

На данный момент закон применялся всего несколько раз, и случай с Upp является первым, когда он был использован в отношении находящихся под санкциями граждан России, отмечает FT.