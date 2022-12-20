Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Великобритания потребовала от LetterOne продать телеком-оператора Upp

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Правительство Великобритании потребовало от инвестиционной компании LetterOne Holdings, аффилированной с находящимися под санкциями Михаилом Фридманом и Петром Авеном, продать регионального поставщика услуг широкополосного доступа в интернет Upp, пишет газета Financial Times.

Тот факт, что Upp принадлежит LetterOne, создает "риски для национальной безопасности" Великобритании, заявил министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии страны Грант Шаппс.

LetterOne приобрела Upp в 2021 году в рамках проекта по развертыванию оптоволоконной сети на востоке Англии, общая стоимость которого должна была составить 1 млрд фунтов стерлингов. Предполагалось, что к 2025 году сеть будет охватывать порядка 1 млн зданий в регионе.

В марте 2022 года Фридман и Авен попали под британские санкции в связи с ситуацией на Украине. Однако LetterOne, зарегистрированная в Люксембурге, не находится под санкциями.

Шаппс предписал LetterOne продать Upp в течение определенного срока. Кроме того, британское правительство обязало Upp провести проверку безопасности ее широкополосной сети до сделки.

LetterOne заявила, что разочарована решением властей Великобритании, и напомнила, что "не находится под санкциями и приняла быстрые и решительные меры, чтобы дистанцироваться от подпавших под санкции акционеров".

Кроме того, Upp "использует процедуры, устраняющие любую потенциальную угрозу нацбезопасности" - в компании британская команда руководителей, а в ее совете директоров только граждане Великобритании, США и Евросоюза, отмечают в LetterOne.

В соответствии с законом о национальной безопасности и инвестициях Великобритании, вступившим в силу 4 января 2022 года, власти страны имеют право проверять сделки, заключенные не более чем пять лет назад, и давать им обратный ход.

На данный момент закон применялся всего несколько раз, и случай с Upp является первым, когда он был использован в отношении находящихся под санкциями граждан России, отмечает FT.

Великобритания LetterOne Upp Михаил Фридман Петр Авен Грант Шаппс Люксембуг
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Взрослые американцы покупают для себя детские игрушки на $9 млрд в год

Взрослые американцы покупают для себя детские игрушки на $9 млрд в год

Всемирный банк ухудшил прогнозы роста экономики КНР на 2022 и 2023 годы

Всемирный банк ухудшил прогнозы роста экономики КНР на 2022 и 2023 годы

В Великобритании представили первые банкноты с портретом Карла III

В Великобритании представили первые банкноты с портретом Карла III

"Транснефть" получила заявки Польши и Германии на поставки нефти

Что случилось этой ночью: вторник, 20 декабря

Уолл-стрит закрылась в минусе на опасениях по поводу глобальной рецессии

Уолл-стрит закрылась в минусе на опасениях по поводу глобальной рецессии

Пять судов доставят продовольствие из Украины в Тунис, Ливию, Кению, Турцию и Испанию

Пять судов доставят продовольствие из Украины в Тунис, Ливию, Кению, Турцию и Испанию

Лукашенко заявил о постановке на дежурство переданных РФ комплексов С-400 и "Искандер"

Путин заявил, что Россия не заинтересована в "поглощении" Белоруссии

Путин заявил, что Россия не заинтересована в "поглощении" Белоруссии

В ЕС договорились о потолке цен на газ в размере 180 евро за мегаватт-час

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });