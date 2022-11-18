OFAC разрешила приобретение ценных бумаг VEON, выпущенных до 6 июня

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Приобретение или получение ценных бумаг телекоммуникационного холдинга VEON Ltd, выпущенных до 6 июня 2022 года, выведено из-под запрета на новые инвестиции в Россию со стороны американских лиц.

Соответствующую лицензию опубликовала в пятницу OFAC, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций. Она отсылает не к конкретному санкционному списку (VEON не является субъектом ограничений), а к указу президента Джо Байдена от 6 апреля, которым были запрещены новые инвестиции в РФ в принципе.

Речь идет как об акциях, так и о долговых обязательствах. Лицензия не ограничена конкретным сроком.

Крупнейшим акционером VEON является LetterOne, основанная Михаилом Фридманом и его партнерами по "Альфа-групп", – ей принадлежит 47,9% акций. Free float составляет 43,8%, еще 8,3% группы находится под управлением голландского траста - штихтинга.

У VEON есть листинг на Nasdaq и Euronext. При этом компании грозит утрата листинга на основной для нее нью-йоркской площадке из-за несоответствия требованию о минимальной цене. По правилам биржи, компания нарушает правила листинга, если стоимость ее ценных бумаг в течение 30 рабочих дней не превышает $1. Стоимость акций VEON опустилась ниже $1 с 24 февраля и с тех пор не достигала требуемого минимума.

Холдинг VEON зарегистрирован в Нидерландах. Он работает на рынках России, Украины, Пакистана, Казахстана, Бангладеш, Узбекистана и Киргизии. Более половины выручки холдинга генерирует российский бизнес ("Вымпелком"). В начале ноября компания заявила о том, что ищет на него покупателя.