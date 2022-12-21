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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:03

ЗРК Patriot войдет в новый пакет военной помощи США Украине

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - США в рамках нового пакета помощи Украине впервые намерены передать Киеву зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

"Эта помощь первый раз включает в себя ЗРК Patriot, способный сбивать крылатые ракеты, баллистические ракеты малой дальности и самолеты на гораздо большей высоте, чем системы ПВО, которые предоставляли ранее", - приводятся слова Блинкена в заявлении Госдепартамента.

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Госсекретарь США отметил, что также в рамках пакета помощи на $1 млрд Украина получит средства для нанесения высокоточных ударов, "дополнительное снаряжение и важнейшее оборудование". Блинкен отметил, что также Минобороны США объявляет о дополнительной помощи Украине на $850 млн в сфере безопасности.

Госсекретарь добавил, что таким образом с начала работы нынешней американской администрации она оказала Украине военную помощь на "беспрецедентную" сумму в $21,9 млрд.

Ранее в среду президент США Джо Байден отдал распоряжение Блинкену проследить за расходованием еще $1 млрд финансовых средств, направляемых на военную помощь Украине.

США Джо Байден Украина Patriot Энтони Блинкен
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