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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:03

Байден распорядился направить еще $1 млрд на военную помощь Украине

Байден распорядился направить еще $1 млрд на военную помощь Украине
Фото: Kevin Dietsch/Getty Images

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в среду отдал распоряжение госсекретарю Энтони Блинкену проследить за расходованием еще $1 млрд, направляемых на военную помощь Украине.

"Я уполномочиваю госсекретаря (...) распоряжаться $1 млрд, выделяемым на предметы военного снабжения и на оказание услуг Минобороны, а также на военное обучение и тренировки для помощи Украине", - цитируются слова президента в заявлении Белого дома.

Накануне в Белом доме сообщали, что Байден в среду объявит о выделении около $2 млрд на помощь Украине. Отмечалось, что в рамках этого пакета США предоставят Украине зенитные ракетные комплексы Patriot, а также проведут обучение украинских военнослужащих использованию этой системы.

Позднее в среду, как ожидается, Байден встретится с прилетевшим в США президентом Украины Владимиром Зеленским.

США Джо Байден Украина
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