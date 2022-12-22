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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:10

США предоставят Украине гуманитарную помощь на $374 млн

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Агентство США по международному развитию (USAID) окажет Украине срочную гуманитарную помощь в размере $374 млн, заявил американский президент Джо Байден.

В миреБайден на встрече с Зеленским пообещал поставить Украине батарею PatriotБайден на встрече с Зеленским пообещал поставить Украине батарею PatriotЧитать подробнее

"Сегодня агентство USAID пообещало предоставить более $374 млн для оказания срочной гуманитарной помощи на Украине", - сказал он в ходе пресс-конференции в Белом доме после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Байден пояснил, что помощь будет заключаться в поставке продовольствия, доступе к медицинской помощи и питьевой воде, денежных выплатах для более чем 1,5 млн украинцев и возможности для 2,5 млн человек находиться в тепле зимой.

Ранее в среду Байден заявил, что в новый пакет американской военной помощи войдет батарея ЗРК Patriot.

США Украина Джо Байден Владимир Зеленский
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