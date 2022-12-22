Астронавты NASA в четверг выйдут в открытый космос с борта МКС для монтажных работ

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Двое американских астронавтов в четверг планируют выйти в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для проведения на ее поверхности монтажных работ в целях модернизации системы энергоснабжения, сообщает NASA.

Выход астронавтов из шлюзовой камеры Ouest должен начаться в 08:30 по времени Восточного побережья США (в 16:30 мск). Он продлится около семи часов.

Астронавты Фрэнк Рубио и Джош Кассада должны смонтировать на ферме станции вторую из пары новых мощных солнечных панелей IROSA, доставленных 27 ноября на МКС грузовым космическим кораблем Cargo Dragon американской компании SpaceX. Предыдущая панель была установлена на станции в ходе выхода астронавтов 3 декабря.

Первая пара панелей IROSA была смонтирована и развернута во время трех выходов астронавтов в июне прошлого года. Всего на МКС должно быть добавлено три пары новых панелей в рамках продолжающейся модернизации энергетической системы станции.

Новые панели позволят генерировать на 30% больше электроэнергии для обеспечения функционирования станции. Они устанавливаются рядом с восемью старыми, что повысит мощность энергосистемы станции со 160 до 215 киловатт.

Как отмечает NASA, нынешние восемь солнечных панелей МКС функционируют пока нормально, однако они постепенно деградируют, поскольку их срок службы был рассчитан на 15 лет. Самая первая пара панелей была развернута на станции более 20 лет назад.

В настоящее время в состав экипажа МКС входят российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин, Анна Кикина, американские астронавты Фрэнк Рубио, Джош Кассада, Николь Манн, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Коити Ваката.