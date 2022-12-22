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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:38

Астронавты вышли в открытый космос с МКС для монтажа солнечных батарей

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Двое американских астронавтов в четверг вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для проведения на ее поверхности монтажных работ в целях модернизации системы энергоснабжения, сообщило NASA.

Выход астронавтов в космический вакуум из шлюзовой камеры Ouest начался в 08:19 по времени Восточного побережья США (в 16:19 по Москве). Он продлится около семи часов.

Астронавты Фрэнк Рубио и Джош Кассада должны будут смонтировать на четвертом сегменте (P4) правой стороны фермы МКС вторую из пары новых более мощных солнечных панелей IROSA. 27 ноября ее доставили грузовым кораблем Cargo Dragon американской компании SpaceX. Первая из них была установлена на сегменте S4 фермы станции во время выхода астронавтов в открытый космос 3 декабря.

Первая пара новых панелей IROSA была смонтирована и развернута во время трех выходов астронавтов в космический вакуум в июне прошлого года. Всего на МКС должно быть добавлено три пары новых панелей в рамках продолжающейся модернизации энергетической системы станции.

Новые панели позволят генерировать на 30% больше электроэнергии для обеспечения функционирования станции. Они устанавливаются рядом с восемью старыми, что повысит мощность энергосистемы станции со 160 до 215 киловатт.

Как отмечает NASA, нынешние восемь солнечных панелей МКС функционируют пока нормально, однако они постепенно деградируют, поскольку их срок службы был рассчитан на 15 лет. Самая первая пара панелей была развернута на станции более 20 лет назад.

В настоящее время в состав экипажа МКС входят российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин, Анна Кикина, американские астронавты Фрэнк Рубио, Джош Кассада, Николь Манн, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Коити Ваката.

NASA НАСА МКС
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