В новый пакет военной помощи США Украине войдут боеприпасы для танков и артиллерии

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден объявил, что новый транш военной помощи Украине на сумму в $1,85 млрд предусматривает контракты на поставки боеприпасов для украинских артиллерии и танков.

"Сегодня я объявляю о следующем транше нашей помощи Украине в области безопасности - на $1,85 млрд", - сказал Байден на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Он включает в себя как непосредственную передачу необходимого Украине оборудования, так и контракты на поставки боеприпасов, которые Украине понадобятся в предстоящие месяцы для ее артиллерии, танков, ракетных установок. Крайне важно, что вдобавок к таким новым возможностям, как высокоточные управляемые бомбы в пакет помощи войдет батарея зенитного ракетного комплекса Patriot", - добавил американский лидер.

Байден пояснил, что на обучение украинского персонала использованию ЗРК Patriot уйдет время, но ЗРК станет для Украины "крайне важным активом".

При этом президент США заверил, что будущая передача Украине ЗРК Patriot - "это не эскалация со стороны CША, а оборонительные меры".

Также, по словам Байдена, Зеленский готов к диалогу для урегулирования ситуации, а Россия - нет. В связи с этим, добавил глава Белого дома, США будут помогать Украине столько, сколько нужно.

"Президент Зеленский, вы дали понять, что (...) открыты к достижению мира, честного мира", - отметил американский президент.

Байден заверил, что США будут помогать Украине, пока не будет достигнуто мирное урегулирование.

"Свободная, независимая, процветающая и безопасная Украина - наша цель. Мы оба хотим, чтобы военные действия прекратились", - заявил американский президент на пресс-конференции с Зеленским в Белом доме.

"Но сейчас этого не произойдет (...) поэтому мы продолжим помогать Украине", - добавил он.

Зеленский, со своей стороны, заявил, что для Киева понятие мира предусматривает, в частности, суверенитет его страны и компенсации от России.