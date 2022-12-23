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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:38

Пентагон начал обсуждать вопрос обучения украинских военных управлению ЗРК Patriot в США

Пентагон начал обсуждать вопрос обучения украинских военных управлению ЗРК Patriot в США
Фото: Sean Gallup/Getty Images

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Министерство обороны Соединенных Штатов рассматривает возможность обучения украинских военных эксплуатации зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot на военной базе в США, сообщает Politico со ссылкой на осведомленные источники.

По данным собеседников издания, Пентагон обсуждает вопрос о том, следует ли проводить полный цикл обучения на территории США или лишь его часть.

Ожидается, что потребуется несколько месяцев, чтобы обучить украинцев управлению ЗРК Patriot.

Как отметил один из чиновников, имело бы смысл провести обучение в США в Форт-Силле (штат Оклахома), где находится большинство инструкторов и сложных тренажеров.

Он также добавил, что проведение тренинга в Европе выполнимо, но сопряжено с большими логистическими трудностями.

Издание отмечает, что до этого ни одно обучение украинских военных не проводилось в США.

Президент США Джо Байден накануне объявил о выделении около $2 млрд на помощь Украине. Отмечалось, что в рамках этого пакета США предоставят Украине ЗРК Patriot, а также проведут обучение украинских военнослужащих для управления этой ситемой.

Украина США Patriot
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