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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:03

Байден на встрече с Зеленским пообещал поставить Украине батарею Patriot

Байден на встрече с Зеленским пообещал поставить Украине батарею Patriot
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - США предоставят Украине батарею ЗРК Patriot, заявил в среду американский президент Джо Байден на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме.

"Мы продолжим укреплять обороноспособность Украины, в особенности противовоздушную оборону, поэтому мы собираемся поставить Украине ракетную батарею Patriot", - сказал Байден.

Глава Белого дома добавил, что США обучат украинских военных использовать такое вооружение.

Хроника 24 февраля – 21 декабря 2022 годаВоенная операция на Украине
США Украина Patriot
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