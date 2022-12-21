Байден на встрече с Зеленским пообещал поставить Украине батарею Patriot
Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - США предоставят Украине батарею ЗРК Patriot, заявил в среду американский президент Джо Байден на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме.
"Мы продолжим укреплять обороноспособность Украины, в особенности противовоздушную оборону, поэтому мы собираемся поставить Украине ракетную батарею Patriot", - сказал Байден.
Глава Белого дома добавил, что США обучат украинских военных использовать такое вооружение.