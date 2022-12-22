Турция и Саудовская Аравия осудили запрет талибов на обучение женщин в вузах Афганистана

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Власти Турции и Саудовской Аравии осудили решение контролирующего Афганистан движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) запретить обучение женщин в вузах страны, передает в четверг агентство Associated Press.

В МИД Саудовской Аравии, где до 2019 года действовали ограничения для женщин в некоторых сферах жизни, в частности, в путешествиях и в вопросах трудоустройства, заявили об "удивлении и сожалении" в связи с тем, что афганским женщинам отказывают в университетском образовании. В ведомстве отметили, что это решение вызвало "удивление во всех исламских странах".

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в четверг заявил, что этот "запрет не имеет ничего общего ни с исламом, ни с гуманностью". Он призвал талибов пересмотреть это решение.

"Какой вред от образования женщин? Какой вред от этого Афганистану?" - сказал Чавушоглу на пресс-конференции.

"Есть ли объяснение этому в исламе? Напротив, наша религия, ислам, не выступает против образования, она выступает за просвещение и науку", - сказал он.

Ранее Катар, поддерживающий контакты с руководством талибов, также осудил это решение.

Кроме того, в четверг акция протеста против решения талибов прошла в Кабуле.

Изначально талибы обещали установить более умеренную форму правления, а также обеспечить соблюдение прав женщин и меньшинств. Однако впоследствии они запретили девочкам ходить в среднюю и старшую школу, ограничили доступ женщинам к большинству профессий и распорядились, чтобы в общественных местах они носили одежду, покрывающую их с головы до ног. Кроме того женщинам запрещено ходить в парки и спортзалы.

Движение "Талибан" захватило Афганистан в августе прошлого года и сформировало свое правительство, именуемое Исламским Эмиратом Афганистан.

После того, как талибы пришли к власти, в стране ликвидировали министерство по делам женщин, а вместо него учредили министерство поощрения добродетели и предотвращения порока.