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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:09

Афганским женщинам запретили учиться в университетах

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Контролирующее Афганистан движение "Талибан" (признано в России террористическм и запрещено) запретило женщинам учиться в университетах, сообщает AP со ссылкой на заявление представителя министерства высшего образования Зиауллаха Хашми.

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Решение касается как государственных, так и частных вузов. Им предписано незамедлительно исполнить это решение и отчитаться об этом. Запрет вступает в силу немедленно и будет действовать до особого уведомления.

АР напоминает, что, только придя к власти в августе 2021 года, талибы обещали принять умеренные подходы и обеспечить соблюдение прав женщин и меньшинств, однако затем они постепенно вводили все новые и новые запреты, проявляя своеобычный жесткий подход к правилам шариата.

Сначала талибы разрешили женщинам продолжить работу телеведущими и даже не исключали, что введут их в органы госуправления. Уже в сентябре 2021 года они упразднили Министерство по делам женщин и обязали студенток приходить в вузы в никабах, а также запретили девочкам школьное образование, а женщинам - занятия спортом в общественных местах.

Затем женщин обязали закрывать лицо на людях и запретили им путешествовать без сопровождающих мужчин. Женщины также лишились возможности заниматься многими профессиями.

Год правления талибов в Афганистане

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Смена власти привела к экономическому кризису в АфганистанеМиллиарды долларов в активах центрального банка были заморожены, а иностранные силы и международные доноры покинули страну, что оставило Афганистан без субсидий, которые покрывали три четверти государственных расходовВ стране упразднили министерство по делам женщин и создали на его базе министерство по пропаганде добродетели и предотвращению пороков. Сразу после захвата власти боевики начали избавляться от изображений женщин на улицах.Афганские женщины-телеведущие вынуждены закрывать лицо во время эфираТалибы запретили практически все развлечения. Боевики закрыли в столице страны Кабуле исторический кинотеатр, работавший несколько десятилетий. Работа кинотеатров, где демонстрировались преимущественно индийские, европейские и американские фильмы, противоречит нормам шариата.В преддверии нового учебного года талибы обязали женщин, проходящих обучение в частных университетах и колледжах, во время занятий носить никаб. При этом занятия должны проводиться отдельно для мужчин и отдельно - для женщин.В мае верховный лидер "Талибана" издал указ, запрещающий женщинам выходить на улицу с непокрытым лицом. Ответственность за нарушение женщиной указа несет ее отец или другой близкий родственник мужского пола.По словам экспертов ООН, талибы совершили множество нарушений прав человека, наиболее вопиющее из которых - фактическое вытеснение женщин и девочек из общественной жизни, а также их систематическое угнетениеВ связи с тяжелой гуманитарной ситуацией в декабре 2021 года члены СБ ООН единогласно одобрили резолюцию, которая на год облегчает процесс оказания гуманитарной помощи АфганистануНесмотря на гуманитарную и финансовую помощь, в стране серьезный продовольственный кризис. Управление ООН по координации гуманитарных вопросов заявило, что "сегодня около 25 млн афганцев живут в нищете".Зимой в Афганистане ухудшилась гуманитарная ситуация в связи с суровыми погодными условиямиДвижение "Талибан" объявило 15 августа - годовщину установления своей власти в Афганистане - праздничным днем
Смена власти привела к экономическому кризису в Афганистане
Талибан Афганистан
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