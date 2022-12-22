Путин отметил, что ВПК Украины близится к исчерпанию

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Военно-промышленный комплекс Украины близок к исчерпанию, заявил в четверг журналистам президент РФ Владимир Путин.

"Я сейчас не буду называть цифры, сколько в день снарядов мы тратим, это большие цифры, но разница между нами и тем, кто нам противостоит, скажем, в том, что украинский ВПК он, если не обнулился целиком, то стремительно к этому движется, собственной базы скоро не останется. А у нас она только растет", - сказал он.

При этом президент отметил, что рост российского ВПК не будет происходить в ущерб другим отраслям экономики.

"В отличии от той же промышленности Украины мы развивали за последние десятилетия нашу промышленность, в том числе оборонную промышленность. Мы развивали нашу военную науку, технологии. Нам чего-то еще не хватает - барражирующие боеприпасы, беспилотники и т.д., но у нас есть заделы, мы знаем кто и сколько может сделать, когда и в какие сроки. У нас есть собственные финансовые ресурсы, чтобы обеспечить работу научно-технологических центров. Да, существует вопрос в наращивании темпов и объемов, но мы в состоянии это сделать, и мы точно это сделаем", - подчеркнул президент.

Путин также выразил мнение, что военные ресурсы США и стран НАТО не находятся на стадии исчерпания, но на Украину ими поставляется оружие из бывших стран Варшавского договора, в основном советского производства, и оно почти закончилось.

"Я думаю, что ресурсы США и стран НАТО не находятся на стадии исчерпания. Дело в том, что на Украину поступает вооружение из бывших стран Варшавского договора, в основном советского производства - вот это, действительно, близко к исчерпанию. Там мы практически все повыбивали, повыжгли, там несколько десятков можно насчитать единиц бронетехники, ну сотни... в таком масштабе, но выбили много, это правда. И вот эта техника, она близка к исчерпанию", - сказал Путин.

При этом президент отметил, что это не значит, что у западных стран нет другой техники, но на новые системы вооружения не так просто перейти.

"Нужно готовиться, нужно обучать персонал, иметь запасы запчастей, уметь ремонтировать. Это большой вопрос, и он не простой. Второй вопрос связан с оборонно-промышленными возможностями самих стран. Да, в Штатах он большой, можно раскручивать, но и там не так просто, потому что нужно выделять дополнительные деньги на этот счет, а это вопрос распределения ресурсов в рамках бюджетного процесса. Это все не так просто. Поэтому, вот сейчас говорят, могут Patriot туда (на Украину - ИФ) поставить. Хорошо, пусть ставят, мы пощелкаем и Patriot, и там нужно будет что-то вместо Patriot поставить, нужно разрабатывать новые системы - это сложный и длительный процесс", - сказал Путин.

По словам президента, российская сторона учитывает все эти моменты - "считается все, что там появляется, считается где и сколько на складах осталось, что они могут еще произвести, в какие сроки, как могут подготовить персонал".