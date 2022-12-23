В Кремле отметили существенное продвижение на пути демилитаризации Украины

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле отмечают существенное продвижение российских военных в достижении цели демилитаризации Украины.

В ходе общения пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова с журналистами его внимание обратили на слова Владимира Путина о том, что украинский оборонный потенциал, а также поставки советских вооружений из европейских стран почти иссякли. Представителя Кремля спросили, можно ли считать это свидетельством выполнения одной из целей специальной военной операции, а именно, демилитаризации Украины.

"Можно констатировать, что здесь существенное продвижение на пути демилитаризации", - ответил Песков.